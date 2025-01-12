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الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع

1/12/2025 3:12:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقق الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة ليغلق عند مستوى 2690 دولارا أميركيا للأونصة، على الرغم من البيانات القوية الصادرة عن سوق العمل الأميركي.


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب 9ر0 في المئة لتصل إلى 2715 دولارا للأونصة، اليوم الأحد، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الأصفر.

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