الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع

الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع
التاريخ
1/12/2025 3:12:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حقق الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة ليغلق عند مستوى 2690 دولارا أميركيا للأونصة، على الرغم من البيانات القوية الصادرة عن سوق العمل الأميركي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب 9ر0 في المئة لتصل إلى 2715 دولارا للأونصة، اليوم الأحد، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الأصفر.
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