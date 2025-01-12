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بلدية إربد والأونروا تبحثان أوجه التعاون المشترك

1/12/2025 3:12:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، مع مسؤول الأونروا في الأردن، أولف بيكر، أوجه التعاون المشترك، بحضور عدد من المسؤولين العاملين في الأونروا بمحافظة إربد، ورئيس لجنة تحسين مخيم إربد، محمود فواز.
وقال الكوفحي، إن بلدية إربد تعمل جاهدة لتقديم العديد من الخدمات وإدامة النظافة في مخيم إربد، وتواصل عملها لخدمة القاطنين فيه، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها الأونروا أخيرا.
بدوره، عبر بيكر، عن الشكر لرئيس البلدية وكوادرها على تعاونهم المستمر مع الوكالة، خاصة في مجال إدارة النفايات الصلبة، الأمر الذي وفر أكثر من خمسين ألف دينار بفضل حملات النظافة المستمرة.
وأجرى الحاضرون جولة داخل مخيم إربد شملت مدارس الوكالة، ومركز تأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى مشاركتهم في حملة نظافة أقامتها البلدية في شارع بلاط الشهداء وداخل أحياء المخيم ضمن حدود منطقة النصر.









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