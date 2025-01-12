انتشال جثامين 16 شهيدا في جنوب لبنان
التاريخ
1/12/2025 3:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني اليوم الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية تمكنت بالتعاون مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيداً من بلدة طير حرفا، إضافة إلى جثمانين وأشلاء 5 شهداء من بلدة علما الشعب، في إطار جهودها المستمرة للبحث عن المفقودين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
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