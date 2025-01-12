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انتشال جثامين 16 شهيدا في جنوب لبنان

1/12/2025 3:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني اليوم الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية تمكنت بالتعاون مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيداً من بلدة طير حرفا، إضافة إلى جثمانين وأشلاء 5 شهداء من بلدة علما الشعب، في إطار جهودها المستمرة للبحث عن المفقودين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.








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