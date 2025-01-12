وزارة الصحة بغزة: ننتظر انسحاب الاحتلال من شمال القطاع لنظهر للعالم حجم الإبادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن القوات الإسرائيلية تعمدت تدمير البنى التحتية والمستشفيات في شمال القطاع، موضحا أن القطاع ينتظر الانسحاب ليظهر للعالم حجم الإبادة.

وأوضح أن "المستشفيات في شمال القطاع تحولت إلى مقابر جماعية، وننتظر انسحاب الاحتلال من شمال القطاع حتى نظهر للعالم حجم الإبادة هناك".

وأدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع الضروريات الأساسية من الغذاء والمياه والكهرباء والوقود عن غزة والهجمات على البنية التحتية مما تسبب في انهيار الرعاية الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.565 قتيلا، و109.660 مصابا.