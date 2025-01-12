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الملك يؤكد مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة

1/12/2025 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة.


ولفت جلالته إلى أهمية دور مجلس الأعيان بالشراكة مع مجلس النواب والحكومة في هذا الصدد.


وشدد جلالة الملك لدى لقائه المكتب الدائم لمجلس الأعيان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية، على أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الأشقاء والحلفاء حول تطورات المنطقة، بما يحمي مصالحه ويحقق الاستقرار الإقليمي.

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