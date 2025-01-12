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المومني يؤكد أهمية الإعلام في ترسيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية

1/12/2025 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أهمية الإعلام الوطني في ترسيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية، والدفاع عن الأردن وقضاياه ومواقفه الثابتة أمام مختلف التحديات.
حديث الوزير المومني جاء خلال لقائه عدداً من ناشري المواقع الإخبارية الإلكترونية في وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، سيتبع بلقاءات أخرى مع مواقع إلكترونية أخرى، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التواصلية مع مختلف أطياف الجسم الإعلامي في المملكة، لوضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني خلال السنوات المقبلة؛ للنهوض بالإعلام وتعزيز دوره وأدواته.
وبين المومني أن هذا التصور المستقبلي يتضمن ثلاث مراحل، أولها اللقاءات التواصلية مع مختلف أطياف الإعلام في المملكة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من هذه اللقاءات التي تهدف للتشاور والتحاور حوّل التحديات التي تواجه المشهد الإعلامي الوطني.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن تشكيل فرق عمل متخصصة من القطاعات الإعلامية لوضع تصوراتهم الواقعية حول التحديات التي تواجه عملهم، فيما سيجري في المرحلة الثالثة إعداد وثيقة حوّل التصور الإعلامي المستقبلي تتضمن أدوات قياس زمنية قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يُعلن هذا التصور في منتصف العام الحالي.
وأشار المومني إلى أن هذا التصور سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح للنهوض بواقع الإعلام الوطني والتحديات التي يواجهها، ووضع اقتراحات لتطويره وتعزيز دوره.
وأشاد بدور المواقع الإلكترونية في نقل رسائل الأردن للعالم، ومساهمتها في التوعية والتثقيف ونقل المعرفة للجمهور حوّل العديد من القضايا الوطنية والسياسات العامة والمشاريع الخدمية والاستثماريّة.
وحول تعزيز تدفق انسيابية المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، أكد المومني، أن الوزارة معنية في عملية تقييم مؤسسي لدوائر الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تقييم أداء وعمل الناطقين الإعلاميين، بالتعاون مع وزير دولة لتطوير القطاع العام، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل الناطقين وتجويده وتعزيز دورهم، بما يسهم في إيصال المعلومات لوسائل الإعلام بالسرعة والدقة اللازمتين، إضافة إلى وضع الخطط الإعلامية لوزاراتهم ومؤسساتهم وشرحها للعامة
واختتم المومني حديثه بالقول: "الإعلام الوطني قدم الكثير في خدمة الوطن، ويحق لكل أردني أن يفخر بمشهده الإعلامي الوطني المهني الكفؤ".
واستمع المومني إلى مداخلات وملاحظات ناشري المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تركزت حول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عملهم اليومي.
وأكدوا أهمية هذه اللقاءات الدورية مع الحكومة، للاستماع للآراء والملاحظات حوّل طبيعة عمل المواقع الإلكترونية والمعيقات التي تواجهها خاصة المالية منها والمرتبطة بالضرائب والرسوم.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية وتفعيل دورهم بشكل أكبر، بما يسهم في إيصال المعلومات للرأي العام.
ولفتوا إلى أهمية تحسين مخرجات التعليم الجامعي، بما يتواءم مع سوق العمل خصوصاً في قطاع الإعلام، كما أشاروا إلى ضرورة فرد مساحة واسعة من الحرية الإعلامية بما يحقق الصالح العام.









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