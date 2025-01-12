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الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية

1/12/2025 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان المستشار حمد المطروشي.
وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وشدد على أهمية تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية لتعزيز مختلف أوجه التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
من جهته، أكد المطروشي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
وحضر اللقاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب دينا البشير ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب أحمد جميل عشا.









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