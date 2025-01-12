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عاجل اقتصاد دولة آسيوية سيتجاوز 10 تريليونات دولار

1/12/2025 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال المهرجان الوطني الـ 25 للشباب في نيودلهي اليوم الأحد، إن اقتصاد البلاد سيتجاوز حاجز 10 تريليونات دولار بنهاية العقد القادم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مودي قوله: "أمامنا فترة ذهبية مدتها 25 عامًا"، داعيًا شباب الهند للمساعدة في تحويل الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047.
كما أكد مودي أن الهند ستحقق هدف خلط الإيثانول بالبنزين بنسبة 20% قبل الموعد المحدد في 2030.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.4% في العام المالي 2025، وهي أبطأ وتيرة منذ جائحة كورونا.
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