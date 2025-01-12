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رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يلتقي أصحاب فنادق وأدلاء السياحيين

1/12/2025 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، مع رئيس جمعية فنادق البترا عبدالله الحسنات وأصحاب فنادق في المنطقة تحديات القطاع، والشراكة بين السلطة والجمعية لاستدامة تقديم الخدمات السياحية الفندقي في البترا.
وأكد البريزات خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس المفوضين والمدراء المعنيين في السلطة، أهمية التعاون المشترك بين السلطة وأصحاب الفنادق لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع السياحي بما يعزز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.
كما، أكد التزام السلطة بالوقوف إلى جانب أصحاب الفنادق للاستمرار في تقديم خدماتهم؛ واستدامة تقديم الخدمات السياحية في ظل الظروف السائدة.
وبين البريزات أن الإعفاء من رسوم التراخيص للفنادق من اختصاص مجلس الوزراء وليس السلطة، غير أنها ستعمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين السلطة وجمعية الفنادق لتجاوز التحديات وتحقيق التقدم المرجو في القطاع الفندقي في البترا، بما يمنحها مكانتها المناسبة على خارطة السياحة العالمية.
واستمع إلى مطالب الجمعية، والتحديات التي يواجهها قطاع الفنادق في المنطقة، في ظل الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بسبب الأوضاع السائدة في المنطقة، وأدت إلى إغلاق بعض الفنادق وتسريح عاملين فيها.
وقال إن السلطة ستعمل على متابعة قضايا الفنادق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، لتمديد الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا مع الجهتين كتقسيط اشتراكات الضمان وضريبة الدخل.
كما التقى البريزات، ممثلين عن جمعية الأدلاء السياحيين في البترا، بحضور مفوض المحمية والسياحة المهندس يزن محادين وعدد من المدراء المعنيين في السلطة.
واستمع خلال اللقاء، إلى مطالب الأدلاء السياحيين ومناقشة عدد من المشاكل التي تواجههم، إضافة إلى مواضيع تهدف إلى تطوير العملية السياحية في البترا.
وشدد على أن السلطة لن تتهاون في تطبيق سيادة القانون داخل المحمية الأثرية وخارجها، خصوصا في محيط مركز زوار البترا وعدد من المرافق العامة التابعة للسلطة.
وأكد أن الأدلاء السياحيين يلعبون دورا حيويا في تقديم تجربة مميزة للزوار وتعريفهم بتاريخ وثقافة البترا، مشيرا إلى الأهداف المشتركة بين السلطة والجمعية لتطوير القطاع السياحي بما يعود بالفائدة على الجميع.
ووجه البريزات خلال اللقاء بزيادة أعداد الضابطة العدلية وتكثيف تواجدهم في الموقع الأثري ومركز زوار البترا والمتحف، لضمان عدم وجود مخالفات والحفاظ على النظام.








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