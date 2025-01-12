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نشاطات متنوعه في مديرية شباب المفرق

1/12/2025 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت مديرية شباب محافظة المفرق، بالتعاون مع إدارة السير في المحافظة، اليوم الاحد في قاعة مركز شابات المفرق، ورشة عمل حول قانون السير.
وتحدث النقيب معن عبيدات خلال الورشة التي شارك فيها 25 موظفا من مديرية شباب المفرق، والمراكز الشبابية، عن قانون السير وأسباب حوادث المرور، مستعرضا قواعد السير وأهمية الالتزام بالتعليمات والنظم.
وبينت المديرية أن الورشة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية قانون السير وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة لضمان السلامة على الطرق.
إلى ذلك، عقد في مديرية شباب المفرق لقاء بحضور مدير الشباب الدكتور عيسى الحراحشة، ورئيسة لجنة الثقافة والشباب في مجلس محافظة المفرق، همسة العموش، وفريق مدى برئاسة مجاهد صالح، وعدد من الأعضاء الإداريين، حول تعزيز روح التعاون والعمل المشترك لدعم وتوطين المبادرات الريادية وتنمية المجتمع، إضافة إلى دراسة توجيه الطاقات الشبابية نحو العمل الفعال في المجتمع وعدد من المواضيع المجتمعية الهامة.









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