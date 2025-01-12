Sunday, 12 January 2025 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العثور على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة

1/12/2025 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الأجهزة الأمنيّة عثرت اليوم على جثة أحد الأشخاص جرى التعميم عنه بتغيّبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.








MENAFN12012025000208011052ID1109081209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث