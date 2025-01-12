الأردن..دراسة تمديد مهلة فصل الكهرباء لـ 60 يومًا

الأردن..دراسة تمديد مهلة فصل الكهرباء لـ 60 يومًا
التاريخ
1/12/2025 9:15:32 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن تعليمات صادرة منذ عام 2011 تنص على فصل التيار الكهربائي بعد مرور 30 يومًا من صدور الفاتورة في حال عدم الدفع.
وأوضح السعايدة أن الهيئة مستعدة للنظر في إصدار قرار تنظيمي لتمديد فترة السماح لتصبح 60 يومًا بدلاً من 30، وذلك استجابة لمطالب بزيادة المهلة لتخفيف الضغط على المشتركين
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