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الأردن..دراسة تمديد مهلة فصل الكهرباء لـ 60 يومًا

1/12/2025 9:15:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن تعليمات صادرة منذ عام 2011 تنص على فصل التيار الكهربائي بعد مرور 30 يومًا من صدور الفاتورة في حال عدم الدفع.

وأوضح السعايدة أن الهيئة مستعدة للنظر في إصدار قرار تنظيمي لتمديد فترة السماح لتصبح 60 يومًا بدلاً من 30، وذلك استجابة لمطالب بزيادة المهلة لتخفيف الضغط على المشتركين

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