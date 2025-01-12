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تربية بني عبيد تعقد اجتماعًا للمؤهلين لجائزة الملكة رانيا للتميز

1/12/2025 9:04:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، لقاءً للمرشدين والمعلمين المؤهلين لمرحلة ما قبل المرحلة الميدانية لجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.


وقدمت مديرة المديرية، نسرين البكار، التهنئة للمعلمة المترشحة سجى طعامنة، من مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات، لبلوغها مرحلة المقابلة ما قبل الميدانية لجائزة المعلم المتميز، متمنية لها الوصول إلى المراحل المتقدمة في المسابقة.


بدوره، بين رئيس قسم الإشراف التربوي، الدكتور مالك خصاونة، مراحل الجائزة المقبلة وأساليب التحضير للمقابلة، إضافة إلى كيفية التعامل مع معايير الجائزة، وأهمية عملية التوثيق ونقل المعرفة والمهارات، واستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة وتطوير أساليب التطبيق.

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