تربية بني عبيد تعقد اجتماعًا للمؤهلين لجائزة الملكة رانيا للتميز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقدت مديرية التربية
والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، لقاءً للمرشدين والمعلمين المؤهلين لمرحلة ما قبل المرحلة الميدانية لجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.
وقدمت مديرة المديرية، نسرين البكار، التهنئة للمعلمة المترشحة سجى طعامنة، من مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات، لبلوغها مرحلة المقابلة ما قبل الميدانية لجائزة المعلم المتميز، متمنية لها الوصول إلى المراحل المتقدمة في المسابقة.
بدوره، بين رئيس قسم الإشراف التربوي، الدكتور مالك خصاونة، مراحل الجائزة المقبلة وأساليب التحضير للمقابلة، إضافة إلى كيفية التعامل مع معايير الجائزة، وأهمية عملية التوثيق ونقل المعرفة والمهارات، واستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة وتطوير أساليب التطبيق.
MENAFN12012025000208011052ID1109081162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.