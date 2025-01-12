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وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا

1/12/2025 9:04:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.








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