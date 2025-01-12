وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا

وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا
التاريخ
1/12/2025 9:04:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.
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