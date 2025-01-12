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الأمن العام : التحقيق في قيام شخص بإلقاء طفليه بسيل الزرقاء ومواصلة البحث عنهما

1/12/2025 9:04:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لقسم حماية الأسرة بمحافظة الزرقاء اليوم بتعرض طفلين للإيذاء من قبل والدهما وأنه خرج بهما من المنزل لجهة غير معلومة وادّعى خلال اتصال هاتفي أنه قام بإلقائهما في سيل الزرقاء .
وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور تحرك فرق الغطاسين في الدفاع المدني وفرق من شرطة الزرقاء وباشروا عمليات تمشيط المنطقة بحثاً عن الطفلين فيما أُلقي القبض على والد الطفلين وبوشرت التحقيقات معه تزامناً مع استمرار البحث عن الطفلين.








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