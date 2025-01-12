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مذكرة تفاهم بين جمعيتي رجال الأعمال الأردنيين والسورية العالمية

1/12/2025 9:04:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن)، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم إطارية لتدعيم آفاق العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ورئيس جمعية الأعمال السورية العالمية محمد الشاعر، إلى تعزز التعاون وتبادل الخبرات بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.


وبحسب بيان للجمعية، تنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة.

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