خلال لقاءه مع الإعلامي محمد اللحام : الرئيس يثمن جهوده ويطالب برفع مستوى النقد المسؤول

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN/ استقبل الرئيس محمود عباس يوم أمس السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الإعلامي محمد اللحام مثمنا جهوده في الحقل الإعلامي .
وعبر الرئيس عن تقديره للجهد المبذول من قطاع الاعلام الفلسطيني في مواجهة التضليل الإعلامي الذي يمس بالقضية الفلسطينية والأثمان التي يدفعها العاملون في الإعلام ثمن نقل الحقيقة، مستذكرا شهداء أعلام وأدباء الثورة الفلسطينية ومنهم الشهيد حنا ناصر والشهيدة شيرين ابو عاقلة والشهيد محمد ابو حطب .
واشاد الرئيس بالزميل اللحام وبجودة القضايا التي يتناولها من خلال البحث والتحقق والمساءلة بالوثائق والبيانات مما يعزز المصداقية والثقة.
و طالب الرئيس الزميل اللحام برفع مستوى النقد المسؤول والمهني والأخلاقي والوطني في سبيل تعزيز الحريات الصحفية ورفعة القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة حساسة وهامة تتطلب تكاتف الجميع.
وكان الزميل الإعلامي محمد اللحام تابع عبر برنامجه الاجتماعي (نص بنص) الذي يبث عبر فضائية معا سلسلة من القضايا المهمة والحساسة مثل ملف القضاء وتسوية الأراضي وعمل الوزرات وكذلك ملفات ذات شبهة بالفساد في أكثر من قطاع .
وقد ثمن اللحام موقف الرئيس ومتابعته وثقته واصداره تعديلات على قرارات وقوانين بغرض الإصلاح والتسهيل على المواطنين بعد اثارة هذه القضايا ببرنامجه التلفزيوني (نص بنص) .
وعبر الزميل اللحام عن سعادته بلقاء الرئيس وتجاوبه وتفاعله مع القضايا المتداولة إعلاميا وعن النجاح في الدفع باتجاه تغيير وتعديل قوانين وتشريعات تخدم عموم المجتمع وتساهم في إنصاف وعدالة اكثر .
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