خلال لقاءه مع الإعلامي محمد اللحام : الرئيس يثمن جهوده ويطالب برفع مستوى النقد المسؤول

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ استقبل الرئيس محمود عباس يوم أمس السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الإعلامي محمد اللحام مثمنا جهوده في الحقل الإعلامي .

وعبر الرئيس عن تقديره للجهد المبذول من قطاع الاعلام الفلسطيني في مواجهة التضليل الإعلامي الذي يمس بالقضية الفلسطينية والأثمان التي يدفعها العاملون في الإعلام ثمن الحقيقة، مستذكرا شهداء أعلام وأدباء الثورة الفلسطينية ومنهم الشهيد حنا ناصر والشهيدة شيرين ابو عاقلة والشهيد محمد ابو حطب .

واشاد الرئيس بالزميل اللحام وبجودة القضايا التي يتناولها من خلال البحث والتحقق والمساءلة بالوثائق والبيانات مما يعزز المصداقية والثقة.

و طالب الرئيس الزميل اللحام برفع مستوى النقد المسؤول والمهني والأخلاقي والوطني في سبيل تعزيز الحريات الصحفية ورفعة القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة حساسة وهامة تتطلب تكاتف الجميع.

وكان الزميل الإعلامي محمد اللحام تابع عبر برنامجه الاجتماعي (نص بنص) الذي يبث عبر فضائية معا سلسلة من القضايا المهمة والحساسة مثل ملف القضاء وتسوية الأراضي وعمل الوزرات وكذلك ملفات ذات شبهة بالفساد في أكثر من قطاع .

وقد ثمن اللحام موقف الرئيس ومتابعته وثقته واصداره تعديلات على قرارات وقوانين بغرض الإصلاح والتسهيل على المواطنين بعد اثارة هذه القضايا ببرنامجه التلفزيوني (نص بنص) .

وعبر الزميل اللحام عن سعادته بلقاء الرئيس وتجاوبه وتفاعله مع القضايا المتداولة إعلاميا وعن النجاح في الدفع باتجاه تغيير وتعديل قوانين وتشريعات تخدم عموم المجتمع وتساهم في إنصاف وعدالة اكثر .