وزير الداخلية يستقبل السفير الألماني ويبحث معه تطوير العمل المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السفير كليمنس أوغستينوس هاخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
وقد رحب
الوزير بالسفير، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وألمانيا الاتحادية، بما يدعم مصالح البلدين الصديقين.
وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني الثنائي، وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك.
MENAFN12012025000055011008ID1109081080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.