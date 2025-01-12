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وزير الداخلية يستقبل السفير الألماني ويبحث معه تطوير العمل المشترك

1/12/2025 8:05:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السفير كليمنس أوغستينوس هاخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
وقد رحب
الوزير بالسفير، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وألمانيا الاتحادية، بما يدعم مصالح البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني الثنائي، وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك.

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