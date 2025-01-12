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الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك

1/12/2025 7:36:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصدرت محكمة بداية أريحا حكما يقضي بإدانة المتهم الأولى (م،خ) والمتهم الثالث (س،خ) والمتهم الرابع (ع،خ) والمتهم الخامس (غ،خ) والمتهم السادس (م،خ)، بتهمة القتل العمد بالاشتراك سندا للمادة 328 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في أريحا والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية أريحا، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقا للأصول والقانون.

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