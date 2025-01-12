الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك

يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في أريحا والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية أريحا، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقا للأصول والقانون.

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