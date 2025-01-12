الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أصدرت محكمة بداية أريحا حكما يقضي بإدانة المتهم الأولى (م،خ) والمتهم الثالث (س،خ) والمتهم الرابع (ع،خ) والمتهم الخامس (غ،خ) والمتهم السادس (م،خ)، بتهمة القتل العمد بالاشتراك سندا للمادة 328 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في أريحا والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية أريحا، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقا للأصول والقانون.
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