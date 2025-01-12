قطاع النقل التجاري في الضفة: خسائر كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة عادل عمرو، استمرار تعنت الاحتلال في إدخال البضائع من الأردن إلى فلسطين، وكذلك في التصدير من فلسطين إلى الأردن والخارج.
وقال عمرو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن عدد الشاحنات المسموح بمرورها عبر معبر الكرامة لا يتجاوز 15 شاحنة يوميا، منها شاحنتان للتصدير، ومن 10 إلى 15 للاستيراد، بينما يتعطل عن العمل نحو 480 شاحنة من أصل 500.
وأشار إلى أن بعض الشاحنات تنتظر في الجانب الأردني لمدة تصل إلى شهر، مع تحمل أصحابها تكلفة يومية تتراوح بين 50 و100 دينار أردني، ما يسبب خسائر كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات.
وأضاف عمرو أن الاحتلال يحدد نوع البضائع المسموح بدخولها، ما يزيد من التحديات الاقتصادية مبينا أنه رغم الجهود المستمرة وبالتواصل مع الجهات المعنية بهدف زيادة أعداد الشاحنات ونوعية البضائع المستوردة، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، الأمر الذي يثقل كاهل قطاع النقل.
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