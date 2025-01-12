Sunday, 12 January 2025 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطاع النقل التجاري في الضفة: خسائر كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات

1/12/2025 7:36:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة عادل عمرو، استمرار تعنت الاحتلال في إدخال البضائع من الأردن إلى فلسطين، وكذلك في التصدير من فلسطين إلى الأردن والخارج.

وقال عمرو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن عدد الشاحنات المسموح بمرورها عبر معبر الكرامة لا يتجاوز 15 شاحنة يوميا، منها شاحنتان للتصدير، ومن 10 إلى 15 للاستيراد، بينما يتعطل عن العمل نحو 480 شاحنة من أصل 500.

وأشار إلى أن بعض الشاحنات تنتظر في الجانب الأردني لمدة تصل إلى شهر، مع تحمل أصحابها تكلفة يومية تتراوح بين 50 و100 دينار أردني، ما يسبب خسائر كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات.

وأضاف عمرو أن الاحتلال يحدد نوع البضائع المسموح بدخولها، ما يزيد من التحديات الاقتصادية مبينا أنه رغم الجهود المستمرة وبالتواصل مع الجهات المعنية بهدف زيادة أعداد الشاحنات ونوعية البضائع المستوردة، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، الأمر الذي يثقل كاهل قطاع النقل.

MENAFN12012025000205011050ID1109081013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث