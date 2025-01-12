قطاع النقل التجاري في الضفة: خسائر كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة عادل عمرو، استمرار تعنت الاحتلال في إدخال البضائع من الأردن إلى فلسطين، وكذلك في التصدير من فلسطين إلى الأردن والخارج.

وقال عمرو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن عدد الشاحنات المسموح بمرورها عبر معبر الكرامة لا يتجاوز 15 شاحنة يوميا، منها شاحنتان للتصدير، ومن 10 إلى 15 للاستيراد، بينما يتعطل عن العمل نحو 480 شاحنة من أصل 500.

وأشار إلى أن بعض الشاحنات تنتظر في الجانب الأردني لمدة تصل إلى شهر، مع تحمل أصحابها تكلفة يومية تتراوح بين 50 و100 دينار أردني، ما يسبب خسائر كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات.

وأضاف عمرو أن الاحتلال يحدد نوع البضائع المسموح بدخولها، ما يزيد من التحديات الاقتصادية مبينا أنه رغم الجهود المستمرة وبالتواصل مع الجهات المعنية بهدف زيادة أعداد الشاحنات ونوعية البضائع المستوردة، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، الأمر الذي يثقل كاهل قطاع النقل.