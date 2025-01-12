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1.3 مليون دينار لدعم 97 مشروعًا بعجلون

1/12/2025 7:13:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير فرع صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون، عيسى عواودة، إن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق العام الماضي بلغ 1.3 مليون دينار استفاد منها 97 مشروعًا وأسهم في توفير 164 فرصة عمل في المحافظة.


وأضاف الأحد، أن الصندوق يحرص على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ثقافة العمل الحر وتمكين الشباب من الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.


بدوره، أشار رئيس قسم التمويل في الصندوق مراد المومني إلى أن نسبة 54 بالمئة من المشاريع الممولة كانت للذكور ، 46 بالمئة للإناث ما يعكس حرص الصندوق على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع دورها في المشاريع الريادية.

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