1.3 مليون دينار لدعم 97 مشروعًا بعجلون

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- Khaberni) خبرني - قال مدير فرع صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون، عيسى عواودة، إن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق العام الماضي بلغ 1.3 مليون دينار استفاد منها 97 مشروعًا وأسهم في توفير 164 فرصة عمل في المحافظة.
وأضاف الأحد، أن الصندوق يحرص على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ثقافة العمل الحر وتمكين الشباب من الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
بدوره، أشار رئيس قسم التمويل في الصندوق مراد المومني إلى أن نسبة 54 بالمئة من المشاريع الممولة كانت للذكور ، 46 بالمئة للإناث ما يعكس حرص الصندوق على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع دورها في المشاريع الريادية.
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