قفزة في أسعار اليورانيوم بفعل انتعاش الطلب من مراكز الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسعار اليورانيوم إلى مستويات قياسية مع تصاعد الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي فاقم من أزمة المعروض.

ونقلت“فاينانشيال تايمز” اليوم عن وكالة“يو إكس سي”، المعنية بمراقبة أسعار وقود المفاعلات النووية، قولها إن أسعار اليورانيوم المخصّب قفزت لتصل إلى 190 دولاراً لكل وحدة عمل للفصل (مؤشر قياس الجهد المطلوب لفصل ذرات اليورانيوم)، مقارنة بـ56 دولاراً قبل ثلاث سنوات مضت.

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وقالت الصحيفة إن عودة الاهتمام بالطاقة النووية جاء على خلفية ميل الحكومات والشركات إلى البحث عن مصادر طاقة وفيرة وخالية من الكربون لخدمة أغراضها الصناعية الكبرى واحتياجاتها الاجتماعية.

من جانبها، أصبحت الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل“مايكروسوفت” و”أمازون”، أكثر اهتماماً في استخدام الوقود النووي لتشغيل مراكز البيانات التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة في سباق تلك الشركات للتنافس للحصول على حصص أكبر في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف التنافس المتصاعد للحصول على الطاقة، عنصراً جديداً إلى جانب المخاوف التي انتابت صناعة الطاقة النووية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. فروسيا من اللاعبين الكبار في مجال تحويل اليورانيوم المستخرج من المناجم إلى وقود مخصّب تحتاجه المفاعلات النووية، لكن العقوبات الأمريكية والحظر الروسي على التصدير ساعدا في دفع دفع الأسعار لتقفز إلى مستويات قياسية.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة“أوشن وول” الاستثمارية نيك لاوسون“كل ما في الأمر أنه ليس لدينا ما يكفي من عمليات التحويل والتخصيب في الغرب، لهذا تتخذ الأسعار تلك النوعية من الحركة، وأن الأسعار لن تتحرك إلا إلى الأعلى” .

ويتوقع مديرون تنفيذيون ومحللون أن القضية من المرجح لها أن تتفاقم مع انتهاء مدة التنازل التي تمنحها الولايات المتحدة للموردين مع حلول نهاية عام 2027 ذلك الأمر يلقي بضغوطه على الصناعة لمحاولة البحث عن مرافق جديدة قادرة على تحويل اليورانيوم إلى سبائك يتم تسليمها إلى المفاعلات النووية.

وبعيداً عن روسيا، فإن الدول الغربية الرئيسية التي لديها قدرات عملية ومرافق لتحويل اليورانيوم هي فرنسا والولايات المتحدة وكندا.

وأوضح لاوسون في تصريحاته لـ”فاينانشيال تايمز” أن“هناك المزيد من القرارات السياسية المهمة للغاية يجب اتخاذها” بخصوص استثمارات سلاسل الإمداد لكل من الوقود النووي واليورانيوم، مضيفاً أن تشييد مرافق جديدة سوف يستغرق“سنوات” ويستلزم تكاليف مالية هائلة.

وحسب محللون في وكالة“بيرنبرج”، فإن نحو 27 في المائة من واردات اليورانيوم المخصب الأمريكية ترد إليها من روسيا. وبينما تتوافر لدى المرافق الأمريكية ما يكفيها من الوقود النووي خلال هذا العام، فإن تغطية احتياجاتها سوف تهبط بصورة جوهرية في غضون أربع سنوات.

وقالوا“إن المرافق الأمريكية يتعين عليها البدء في الدخول في نقاشات للتعاقد خلال هذا العام لتأمين (اليورانيوم)، خصوصاً مع قرار تقييد دخول واردات اليورانيوم الروسي داخل الولايات المتحدة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية 2027”.

تشير الصحيفة إلى أن معظم اليورانيوم يباع بموجب تعاقدات طويلة الأجل بدلاً من البيع في الأسواق العلينة أو الفورية. لكن أسعار التسليمات الحالية يمكن أن ترتفع كنتيجة للضغوط المحتملة بشأن مدى توافر اليورانيوم ذاته، حسبما يشير محللون في الصناعة.

كانت شركة“كازاتومبروم”، الكازاخستانية المملوكة للدولة، وأكبر منتج لليورانيوم في العالم، قد حذرت في الأشهر الأخيرة من تراجع الإنتاج بأكثر من المتوقع.

وقال المدير التنفيذي لشركة“يلو كيك” التي تستثمر في اليوروانيوم ومدرجة في بورصة لندن، أندري لاينبنبرج، إننا نشهد بصورة متزايدة أن الخام الكازاخستاني سوف يتدفق إلى الصين وروسيا وبصورة أقل إلى الغرب، وهو ما يشكل“قضية للمرافق الغربية”، وأشار إلى أنه“يمكننا بسهولة رؤية أزمة في المعروض على المدى المتوسط بسبب نقص المشروعات الجديدة التي يمكنها أن تدفع بإمدادات سريعة”.