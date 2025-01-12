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مجلس الشورى يشيد بالمسيرة الدبلوماسية لمملكة البحرين التي أرسى قواعد سياستها المتزنة جلالة الملك المعظم

1/12/2025 7:02:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف الرابع عشر من شهر يناير كل عام، بالمسيرة الدبلوماسية الزاخرة لمملكة البحرين التي أرسى قواعد سياستها المتزنة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والقائمة على تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع دول العالم من أجل تحقيق التطور والازدهار المنشود للأوطان والشعوب، والعمل وفق قيم ومبادئ الاحترام المتبادل، ودعم كافة مبادرات السلام والتسامح والتعايش الإنساني عالميًا.
وأكد المجلس في بيان له اليوم أن هذه المناسبة الوطنية تعتبر فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية البحرينية، والتي أسهمت في تعزيز المكانة التي تشغلها مملكة البحرين خارجيًا على الساحتين الإقليمية والدولية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبناء شراكات ومسارات عمل مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المتنامي، مما حقق منجزات وطنية متعددة ومتنوعة على كافة الصُعد والمستويات.
وأعرب المجلس عن بالغ التقدير والفخر والاعتزاز للدور الفعال لوزارة الخارجية في هذا المجال، والجهود الوطنية المخلصة التي يضطلع بها الدبلوماسيون والإداريون العاملون في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، والتي تصب في رعاية مصالح المملكة ومواطنيها، وإبراز المنجزات الحضارية، ومد جسور التعاون مع دول العالم، كما اعرب المجلس عن دعمه المتواصل لتنمية الجهود الدبلوماسية الرسمية باعتبارها أداة فاعلة للتواصل مع دول العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته على الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية للقيام بأدوار نوعية في تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية، عبر لغة الحوار والتفاهم في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإبراز المواقف الثابتة والمتزنة للمملكة إزاء القضايا العالمية المختلفة.
وأكد المجلس أن مملكة البحرين ستظل نموذجًا يحتذى به في الدبلوماسية الخارجية الحكيمة، وفي مقدمة الدول إنسانيًا وحضاريًا، مجددين العهد بالالتزام بمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية، وتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم، بما يحقق تطلعات وإرادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.


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