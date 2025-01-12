من حظر إخفاء الوجه إلى زيادة المعاشات التقاعدية: أهمّ التعديلات القانونية في سويسرا هذا العام

MENAFN - Swissinfo) حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، وتعديلات في قانون مكافحة زواج القصّر، وإجراءات جديدة لحماية المناخومنع إفلاس البنوك الكبرى: إليكم وإليكنّ عرض الأحكام القانونية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سويسرا في أوّل يناير 2025.

تم نشر هذا المحتوى على 11 يناير 2025 - 09:00 10دقائق

عملت جولي كمراسلة إذاعية لبي بي سي ومحطات البث الإذاعي الخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل انضمامها إلى إذاعة سويسرا العالمية - سلفswissinfo - للعمل كمُنتجة. بعد التحاقها بمدرسة لصناعة الأفلام، عملت كمخرجة مستقلة قبل التحاقها بـ swissinfo في عام 2001.



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حظر تغطية الوجه

دخل الحظر المفروض على تغطية الوجه في الأماكن العامة في سويسرا، والذي يشمل اللباس الذي يسمح لمشجعي ومشجعات الفرق الرياضية بالتنكّر ، وكذلك النقاب أو البرقع،... حيز التنفيذ في أوّل يناير من هذا العام. وتصل الغرامة المسلطة على المخالفين والمخالفات إلى 1,000 فرنك سويسري. ولقد وافق 51،2٪ من الشعب السويسري على مبادرة“”حظر البرقع””حظر إخفاء الوجه” في اقتراع وطني نظمته سويسرا في مارس 2021. وبذلك، تلتحق الكنفدرالية بخمس دول أوروبية أخرى، منها جارتاها فرنسا والنمسا، في إقرار مثل هذا الحظر.

وينص هذا القانون على بعض الاستثناءات؛ لاسيما في الطائرات، والمقار الدبلوماسية أو القنصلية، وفي أماكن العبادة. كما يُسمح بإخفاء الوجه لأسباب صحية، أو لضمان السلامة، أو للحماية من الأحوال الجوية، أو للحفاظ على عادات محلية، أو لأغراض فنية أو إشهارية.