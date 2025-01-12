من حظر إخفاء الوجه إلى زيادة المعاشات التقاعدية: أهمّ التعديلات القانونية في سويسرا هذا العام

(MENAFN
- Swissinfo)
حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، وتعديلات في قانون مكافحة زواج القصّر، وإجراءات جديدة لحماية المناخ ،
ومنع إفلاس البنوك الكبرى: إليكم وإليكنّ عرض الأحكام القانونية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سويسرا في أوّل يناير 2025.
تم نشر هذا المحتوى على
11 يناير 2025 - 09:00
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عملت جولي كمراسلة إذاعية لبي بي سي ومحطات البث الإذاعي الخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل انضمامها إلى إذاعة سويسرا العالمية - سلفswissinfo - للعمل كمُنتجة. بعد التحاقها بمدرسة لصناعة الأفلام، عملت كمخرجة مستقلة قبل التحاقها بـ swissinfo في عام 2001.
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حظر تغطية الوجه
دخل الحظر المفروض على تغطية الوجه في الأماكن العامة في سويسرا، والذي يشمل اللباس الذي يسمح لمشجعي ومشجعات الفرق الرياضية بالتنكّر ، وكذلك النقاب أو البرقع،... حيز التنفيذ في أوّل يناير من هذا العام. وتصل الغرامة المسلطة على المخالفين والمخالفات إلى 1,000 فرنك سويسري. ولقد وافق 51،2٪ من الشعب السويسري على مبادرة“”حظر البرقع””حظر إخفاء الوجه” في اقتراع وطني نظمته سويسرا في مارس 2021. وبذلك، تلتحق الكنفدرالية بخمس دول أوروبية أخرى، منها جارتاها فرنسا والنمسا، في إقرار مثل هذا الحظر.
وينص هذا القانون على بعض الاستثناءات؛ لاسيما في الطائرات، والمقار الدبلوماسية أو القنصلية، وفي أماكن العبادة. كما يُسمح بإخفاء الوجه لأسباب صحية، أو لضمان السلامة، أو للحماية من الأحوال الجوية، أو للحفاظ على عادات محلية، أو لأغراض فنية أو إشهارية.
MENAFN12012025000210011054ID1109080848
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