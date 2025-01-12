بازل: المدينة السويسرية التي يعيش فيها العدد الأكبر من المعمرين

(MENAFN
- Swissinfo)
تشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى أن كانتون بازل- المدينة يضم أكبر عدد من المعمرين.ات. قمنا بزيارة إديت هوغ، البالغة من العمر 101 عاماً.
تم نشر هذا المحتوى على
12 يناير 2025 - 09:00
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التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية
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Basel – the city of Swiss centenarians
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Basel – die Stadt der 100-Jährigen
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Bâle, la ville des centenaires
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Basilea, la città delle persone centenarie
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Базель - город долгожителей
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يزداد عدد الأشخاص المسنين في سويسرا بشكل ملحوظ، حيث تضاعف عدد المعمرين والمعمرات تقريباً كل عشر سنوات منذ عام 1950. ومنذ عام 2018، تسجل سويسرا حوالي مائة معمر.ة سنوياً، بحسب ما أعلنه المكتب الفدرالي للإحصاء. وتظهر البيانات أن أكبر عدد من المعمرين.ات بالنسبة لعدد السكان يوجَد في شمال وجنوب سويسرا، وتحديداً في مناطق مثل تيتشينو وبازل المدينة.
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