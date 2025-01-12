بازل: المدينة السويسرية التي يعيش فيها العدد الأكبر من المعمرين

MENAFN - Swissinfo) تشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى أن كانتون بازل- المدينة يضم أكبر عدد من المعمرين.ات. قمنا بزيارة إديت هوغ، البالغة من العمر 101 عاماً.



English en Basel – the city of Swiss centenarians طالع المزيدBasel – the city of Swiss centenarian

Deutsch de Basel – die Stadt der 100-Jährigen الأصلي طالع المزيدBasel – die Stadt der 100-Jährige

Français fr Bâle, la ville des centenaires طالع المزيدBâle, la ville des centenaire

Italiano it Basilea, la città delle persone centenarie طالع المزيدBasilea, la città delle persone centenari Русский ru Базель - город долгожителей طالع المزيدБазель - город долгожителеи

تم نشر هذا المحتوى على 12 يناير 2025 - 09:00 5دقائق التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية

يزداد عدد الأشخاص المسنين في سويسرا بشكل ملحوظ، حيث تضاعف عدد المعمرين والمعمرات تقريباً كل عشر سنوات منذ عام 1950. ومنذ عام 2018، تسجل سويسرا حوالي مائة معمر.ة سنوياً، بحسب ما أعلنه المكتب الفدرالي للإحصاء. وتظهر البيانات أن أكبر عدد من المعمرين.ات بالنسبة لعدد السكان يوجَد في شمال وجنوب سويسرا، وتحديداً في مناطق مثل تيتشينو وبازل المدينة.