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بازل: المدينة السويسرية التي يعيش فيها العدد الأكبر من المعمرين

1/12/2025 7:00:11 AM
(MENAFN- Swissinfo) تشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى أن كانتون بازل- المدينة يضم أكبر عدد من المعمرين.ات. قمنا بزيارة إديت هوغ، البالغة من العمر 101 عاماً.

تم نشر هذا المحتوى على 12 يناير 2025 - 09:00 5دقائق التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية
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يزداد عدد الأشخاص المسنين في سويسرا بشكل ملحوظ، حيث تضاعف عدد المعمرين والمعمرات تقريباً كل عشر سنوات منذ عام 1950. ومنذ عام 2018، تسجل سويسرا حوالي مائة معمر.ة سنوياً، بحسب ما أعلنه المكتب الفدرالي للإحصاء. وتظهر البيانات أن أكبر عدد من المعمرين.ات بالنسبة لعدد السكان يوجَد في شمال وجنوب سويسرا، وتحديداً في مناطق مثل تيتشينو وبازل المدينة.

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