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جرش: لقاء حواري يناقش سيادة القانون في شباب كفر خل

1/12/2025 6:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذ مركز شباب كفر خل النموذجي التابع لمديرية شباب محافظة جرش، بالتعاون مع جامعة جدارا – كلية القانون، اليوم الأحد، لقاء حواريا عن "سيادة القانون".


وقال المحاضر الدكتور معين الشناق، إن اللقاء تضمن 3 أوراق رئيسية حول أهمية القانون ودوره في تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة.


واستعرض الأكاديميان في الجامعة الدكتور نصر بلاوي، والدكتور علي محاسنة، شروحات حول قانون العمل وأهميته في تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل وحقوق كل طرف وتأثير الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها على المجتمع، وطرق الحماية من مخاطر فتح الروابط الوهمية والإجراءات القانونية المترتبة عليها.

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