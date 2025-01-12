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العقبة: اختتام دورة الوفاء للقائد

1/12/2025 6:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت في العقبة، مساء أمس السبت، دورة الوفاء للقائد التي نظمها الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة على ملاعب كلية العقبة الجامعية.


وشارك في الدورة 20 كلية من مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، حيث تنافس الطلبة في ألعاب متنوعة شملت خماسي كرة القدم، كرة الطاولة، كرة السلة، الريشة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية.


وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني خلال رعايته حفل الختام، إن الدورة تمثل رسالة الجامعة في تعزيز الولاء الوطني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلبة، مشيدًا بجهود الكليات المشاركة واللجان المنظمة في تقديم صورة مشرقة عن الرياضة الجامعية.

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