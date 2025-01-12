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تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما بسقف 60 دينارا للمشترك

1/12/2025 6:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن قرار مرتقب للهيئة بزيادة فتح السماح لسداد فاتورة الكهرباء إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما المعمول بها حاليا.


وقال السعايدة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، إنه سيتم ربط القرار بسقف لا يتجاوز 60 دينار.


وأضاف أنه سيتم تعميم القرار على شركات الكهرباء الثلاث في الأردن، لافتا لوجود نحو 1.5 مليون مشترك في القطاع المنزلي.


وتابع أنه سيتم إرسال رسائل تفيد بفصل التيار الكهربائي قبل نحو 3 أيام وإعادة تحديث البيانات لكافة المشتركين.


ودعا السعايدة المواطنين إلى الالتزام بسداد قيّم فواتير الكهرباء المترتبة عليهم.

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