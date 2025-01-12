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تنظيم الطاقة: استبدال كافة العدادات التقليدية في الأردن مع نهاية 2025

1/12/2025 6:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أنه جرى استبدال 72-73% من العدادات التقليدية في الأردن بأخرى ذكية.


وقال السعايدة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، إنه سيتم استبدال كافة العدادات التقليدية بالعدادات الذكية مع نهاية العام الحالي.


وأضاف أن هناك قطاعات جرى استبدال العدادات التقليدية فيها بنسبة 100%.


وأشار السعايدة إلى أن التوجه نحو العدادات الذكية يسهم بتقليل الفاقد الكهربائي والأعطال الفنية في الشبكة كما تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه.


يذكر أن عدد عدادات الكهرباء المستخدمة في المملكة لجميع القطاعات يقدر بنحو 2.5 مليون عداد.

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