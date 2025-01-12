الاحتلال يسلم إخطار هدم في حي وادي الربابة ببلدة سلوان

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطار هدم في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت الحي بحماية شرطة الاحتلال، وسلمت إخطارا لعائلة بيضون بهدم جزء من مبنى تمت إضافته حديثا على منزل قديم، إضافة لتسليم مخالفة الإضافة بداعي عدم الحصول على ترخيص.
وذكرت المصادر أن طواقم الاحتلال تأكدت خلال اقتحامها حي وادي الربابة، من قيام المواطن شادي سمرين بهدم منزله، المطل على المسجد الأقصى، ذاتيا قبل يومين.
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