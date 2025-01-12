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الاحتلال يسلم إخطار هدم في حي وادي الربابة ببلدة سلوان

1/12/2025 6:08:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطار هدم في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت الحي بحماية شرطة الاحتلال، وسلمت إخطارا لعائلة بيضون بهدم جزء من مبنى تمت إضافته حديثا على منزل قديم، إضافة لتسليم مخالفة الإضافة بداعي عدم الحصول على ترخيص.

وذكرت المصادر أن طواقم الاحتلال تأكدت خلال اقتحامها حي وادي الربابة، من قيام المواطن شادي سمرين بهدم منزله، المطل على المسجد الأقصى، ذاتيا قبل يومين.

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