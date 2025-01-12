مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين / PNN - نظمت الجالية الفلسطينية، والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وألمان.
ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في المدينة، العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.
وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى أهلنا في قطاع غزة.
وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، مفوض عام التجمع، أمين سره سامر بلال أصلان، إن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل الإنساني والإغاثي، وضمان إيصال الدعم والمساعدات لأهلنا في غزة في ظل الشتاء القارس والخيم المهترئة.
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