مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN - نظمت الجالية الفلسطينية، والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وألمان.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في المدينة، العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى أهلنا في قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، مفوض عام التجمع، أمين سره سامر بلال أصلان، إن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل الإنساني والإغاثي، وضمان إيصال الدعم والمساعدات لأهلنا في غزة في ظل الشتاء القارس والخيم المهترئة.