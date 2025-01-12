Sunday, 12 January 2025 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار العدوان على غزة

1/12/2025 6:08:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - نظمت الجالية الفلسطينية، والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وألمان.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في المدينة، العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى أهلنا في قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، مفوض عام التجمع، أمين سره سامر بلال أصلان، إن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل الإنساني والإغاثي، وضمان إيصال الدعم والمساعدات لأهلنا في غزة في ظل الشتاء القارس والخيم المهترئة.

MENAFN12012025000205011050ID1109080765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث