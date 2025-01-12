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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم

1/12/2025 6:08:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن 6 آليات عسكرية لجيش الاحتلال، اقتحمت المخيم وتمركزت وسطه، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات حتى إعداد الخبر.

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