قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم
التاريخ
1/12/2025 6:08:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن 6 آليات عسكرية لجيش الاحتلال، اقتحمت المخيم وتمركزت وسطه، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات حتى إعداد الخبر.
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