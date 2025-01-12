الاحتلال يعتقل مواطنا بعد اعتداء مستعمرين عليه بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، بعد اعتداء مستعمرين عليه بالضرب المبرح في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأكد الناشط أسامة مخامرة، أن مستعمرين أطلقوا أغنامهم للرعي في محيط منزل المواطن سعيد العمور في خربة الركيز، واعتدوا عليه بالضرب، ثم جرى اعتقاله من قبل جيش الاحتلال.
الجدير ذكره، أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين قرب منازلهم، والاعتداء على ممتلكاتهم، وأراضيهم الزراعية، وتحويلها الى مراعٍ لمواشيهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا لصالح التوسع الاستعماري.
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