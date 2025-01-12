استمرار فعاليات التمرين الجوي المشترك (جند السماء / 2)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستمر فعاليات التمرين الجوي المشترك (جند السماء / 2) الذي انطلقت مجرياته يوم الاثنين 6 يناير 2025 م، بتنفيذ من سلاح الجو الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ووزارة الداخلية.
ويسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للأسلحة والوحدات المشاركة فيه وذلك من خلال تنفيذ عدد من العمليات الدفاعية المختلفة والتي تشمل إجراءات الاعتراض والإسناد الجوي وتطبيقات البحث والإنقاذ والنقل الجوي والإخلاء الطبي التي تهدف إلى صقل القدرات العسكرية ورفع كفاءة المشاركين فيه من خلال إثراء الخبرات والمهارات الميدانية.
MENAFN12012025000055011008ID1109080747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.