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استمرار فعاليات التمرين الجوي المشترك (جند السماء / 2)

1/12/2025 6:03:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستمر فعاليات التمرين الجوي المشترك (جند السماء / 2) الذي انطلقت مجرياته يوم الاثنين 6 يناير 2025 م، بتنفيذ من سلاح الجو الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ووزارة الداخلية.
ويسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للأسلحة والوحدات المشاركة فيه وذلك من خلال تنفيذ عدد من العمليات الدفاعية المختلفة والتي تشمل إجراءات الاعتراض والإسناد الجوي وتطبيقات البحث والإنقاذ والنقل الجوي والإخلاء الطبي التي تهدف إلى صقل القدرات العسكرية ورفع كفاءة المشاركين فيه من خلال إثراء الخبرات والمهارات الميدانية.

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