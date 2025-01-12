جنين: إصابة طفلين بالرصاص جراء هجوم مستعمرين على موقع قرب بلدة جبع

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي لطفل يبلغ من العمر (15 عاما)، وثانية بشظايا رصاص حي في القدم الطفل يبلغ من العمر (13 عاما)، نتيجة هجوم مستعمرين على موقع ترسلة القريب من بلدة جبع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح بلدة سيلة الظهر، لتأمين وصول المستعمرين لموقع على أطراف سيلة الظهر، وبالقرب من جبع جنوب جنين.