جنين: إصابة طفلين بالرصاص جراء هجوم مستعمرين على موقع قرب بلدة جبع

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قرب بلدة جبع جنوب جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي لطفل يبلغ من العمر (15 عاما)، وثانية بشظايا رصاص حي في القدم الطفل يبلغ من العمر (13 عاما)، نتيجة هجوم مستعمرين على موقع ترسلة القريب من بلدة جبع.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح بلدة سيلة الظهر، لتأمين وصول المستعمرين لموقع على أطراف سيلة الظهر، وبالقرب من جبع جنوب جنين.
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