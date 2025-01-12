ميدل ايست آي: الأردن تمد يدها لحكومة الجولاني وتطمح بحصة في إعادة إعمار سوريا

MENAFN - Amman Net) ‏يمتلك الأردن ميزات تنافسية عديدة تؤهله ليكون الشريك الأبرز لسوريا في إعادة الإعمار وتلبية احتياجاتها الأساسية. تتمثل هذه الميزات في تكاليف النقل القريبة والآمنة والأقل كلفة، ما يجعل الأردن الخيار الأكثر كفاءة لنقل السلع والخدمات إلى سوريا، القدرة على توفير الطاقة، بما يشمل الكهرباء، الغاز، والمحروقات، بأسعار تنافسية وبموثوقية عالية وسرعة اكبر،توفير مواد البناء والخدمات الفنية لدعم جهود إعادة إعمار البنية التحتية السورية،المنتجات الزراعية والسلع الحيوية، التي تلبي احتياجات السوق السوري بشكل فعّال ومستدام".









وفي خطوة مبكرة أعلن الأردن الثلاثاء عن إنشاء بري في محافظة المفر ، بالقرب من الحدود السورية، بهدف دعم عمليات إعادة الإعمار. يُتوقع أن يكون هذا الميناء مركزًا لوجستيًا لتسهيل نقل المواد والمعدات إلى سوريا، مما يعزز دور الأردن كحلقة وصل رئيسية في سلسلة التوريد.





ومنذ بدء الثورة في سوريا عام 2011 أُغلق المعبر أكثر من مرة، كانت الأولى في أبريل/نيسان 2015، واستمر إغلاقه حينها 3 أعوام، وأُعيد فتحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وحسب بيانات وزارة الصناعة الأردنية تراجعت التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليونا في عام 2023 بسبب تداعيات التوترات في المنطقة على التبادل التجاري





يسعى الأردن إلى تعزيز التبادل التجاري مع سوريا، خاصة في مجالات مواد البناء والسلع الأساسية، كما يطمح الأردن إلى لعب دور في تزويد سوريا بالطاقة الكهربائية والمساهمة في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء المتضررة، مستفيدًا من خبراته في هذا المجال، ليمد الكهرباء لاحقا إلى لبنان بعد أن وقف قانون قيصر

(قانون أمريكي فرض عقوبات على التعامل مع

نظام بشار الأسد) عائقا أمام ذلك.







يقول الخبير الشوبكي "‏كي يتمكن الأردن من القيام بهذا الدور، من الضروري أن تضغط الحكومة الأردنية باتجاه استثناء الأردن من العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر. هذا الاستثناء سيمهد الطريق لتوسيع التعاون التجاري والخدمي بين البلدين، كما أنه خطوة نحو رفع العقوبات الدولية بشكل دائم عن سوريا".









الأردن، باعتبارها دولة جارة لسوريا، كانت من أكثر الدول تضررًا من الحرب الأهلية يمتد الشريط الحدودي بين البلدين لأكثر من 375 كيلومترًا، خلال سنوات الحرب، تضاعفت محاولات تهريب الكبتاجون إلى الأردن، حيث كانت العصابات تستخدم طرقًا مبتكرة بما في ذلك الطائرات المسيّرة والسيارات المفخخة التي تحمل شحنات المخدرات.







وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال في المؤتمر الصحفي مع نظيره الأردني إن "الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدد أمن الأردن سابقا، فيما يخص الكبتاغون والمخدرات".

سبق للأردن أن استضاف

برامج تدريبية لعناصر من المعارضة السوري ة بالتعاون مع جهات دولية، إلا أن هذه البرامج كانت محدودة النطاق ومرتبطة بفترات زمنية سابقة وعلى رأس هذه الفصائل جيش العشائر إلى جانب

تدريب فصائل في الجنوب السوري بتمويل من الإدارة الأمريكية و دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا.





إلا أن

اللواء الطيار المتقاعد، والمحلل العسكري الأردني مأمون أبو نوار، يرى أن ملف تدريب الأردن لجيش سوريا الجديد "أمر معقد بسبب عدم الاستقرار في سوريا".





يقول لـ"ميدل إيست آي"، "الأمر معقد، أي جيش سيدرب الأردن هل سيدرب هيئة تحرير الشام؟ هنالك فصائل ما زالت في الأرض السورية في الشمال والجنوب، هيئة تحرير الشام تسيطر على مدن رئيسية بينما تسيطر قوات سورية الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة، وكذلك هنالك فصائل في الشمال مدعومة من تركيا، وفصائل اخرى في الجنوب السوري مثل الدروز".





"هناك احتمال أن يكون جزء من هذا التدريب للأردن لكن الإشراف العام سيكون لتركيا، لكن هذا يحتاج إلى وقت، خصوصا وضع هيكل تنظيمي للجيش وخصوصا لهيئة تحرير الشام بقيادة احمد الشرع وخصوصا تدريب حرس الحدود في ضبط عمليات التهريب، ايضا هذا مفيد للسوريين خصوصا أن الأردن مقبول للغرب كونه قريب من سياسة الناتو".





الأردن استبق زيارة الوفد السوري بيوم وارسل يوم الاثنين وفدا إلى تركيا كونها المؤثر الأكبر الآن في سوريا ضم الوفد رئيس أركان الجيش الأردني الجنرال يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات الجنرال أحمد حسني ووزير الخارجية أيمن الوزير الصفدي.





زيارة اعتبرها المحلل أبو نوار، كمفتاح اردني لدخول البوابة السورية، حيث أكد وزير الخارجية التركي هاغان فيدان في مؤتمر صحفي أن بلاده "كانت على تنسيق مستمر مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا".





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