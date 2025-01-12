الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي محمود أبو عبيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الإعلام المحلي والعربي.
واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام الأردني والعربي، إذ يُعد من الرعيل الأول في الإذاعة الأردنية وتميز بصوته الإذاعي العذب قبل أن ينتقل للعمل في عدة إذاعات عربية ويساهم في تأسيس عدد منها.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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