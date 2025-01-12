الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي محمود أبو عبيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الإعلام المحلي والعربي.



واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام الأردني والعربي، إذ يُعد من الرعيل الأول في الإذاعة الأردنية وتميز بصوته الإذاعي العذب قبل أن ينتقل للعمل في عدة إذاعات عربية ويساهم في تأسيس عدد منها.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.