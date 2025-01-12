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السماح للسوريين بهذه الدول الدخول للأردن دون موافقة مسبقة - اسماء

1/12/2025 5:05:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول في وزاره الداخلية انه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏.


ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.

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