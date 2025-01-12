الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن أرسل نحو 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.



وقال الشبلي خلال اجتماع للجنة فلسطين النيابية، اليوم الأحد، إنه تم إرسال 53 طائرة عبر مطار العريش، بالإضافة إلى تنفيذ 124 إنزالا جويا أردنيا و266 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، كما جرى إرسال 8 طائرات عمودية تحمل المساعدات.



وأضاف أنه تم إرسال 138 قافلة إغاثية بمجموع 4919 شاحنة.



وأشار الشبلي إلى تركيب 245 طرفا صناعيا لمبتوري الأطراف من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة.



وبيّن أنه تم توزيع أكثر من 338 ألف وجبة غذائية ساخنة على النازحين والمتضررين في غزة، وجرى إرسال 2991 طنا من الطحين، وتوزيع أكثر من 130 ألف رغيف خبز، وتوفير ما يزيد على 2 مليون لتر من الماء.



ولفت الشبلي إلى أن عدد المستفيدين من مساعدات الهيئة الخيرية الهاشمية في قطاع غزة بلغ 1.364 مليون شخص.