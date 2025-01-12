Sunday, 12 January 2025 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية

1/12/2025 5:05:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مطار الملكة علياء الدولي عن تأثر حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السائدة في المنطقة، والتي تتضمن ضبابًا كثيفًا.


وناشدت إدارة المطار عبر حسابها بمنصة انستغرام جميع المسافرين التحقق من تفاصيل رحلاتهم من خلال التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم، أو الاتصال بمركز استعلامات المطار على الرقم 065002777

MENAFN12012025000208011052ID1109080706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث