تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية
التاريخ
1/12/2025 5:05:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مطار الملكة علياء الدولي عن تأثر حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السائدة في المنطقة، والتي تتضمن ضبابًا كثيفًا.
وناشدت إدارة المطار عبر حسابها بمنصة انستغرام جميع المسافرين التحقق من تفاصيل رحلاتهم من خلال التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم، أو الاتصال بمركز استعلامات المطار على الرقم 065002777
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