مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول إن الاشتباكات مع مجموعات من المهربين الذين يحاولون اجتياز الحدود الشمالية للأردن لا تزال مستمرة.



وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود اشتبكت مع ساعات فجر الأحد مع مجموعات من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.