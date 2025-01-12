وزارة الشؤون: 150 ألف زائر لمشروع (المكشات 3) من الكويت ودول الخليج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 1 (كونا) –- قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية الدكتور خالد العجمي اليوم الأحد إن مشروع (المكشات 3) سجل منذ افتتاحه قرابة 150 ألف زائر من المواطنين والمقيمين إضافة إلى الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الرقم يعد غير مسبوق ولم يتم تسجيله في النسختين السابقتين من مشروع (المكشات) مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته نسخته الثالثة.
وأوضح أنه ستتم إقامة فعاليات ومفاجآت استثنائية لشهري يناير الجاري وفبراير المقبل تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية كما سيكون الزوار على موعد مع تجربة استثنائية تعزز من مكانة مشروع (المكشات 3) باعتباره وجهة رائدة للمواطنين والمقيمين والزائرين من داخل الكويت وخارجها.
وتابع أنه بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهده مشروع (المكشات 3) تمت زيادة ساعات العمل لتبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 منتصف الليل لضمان راحة الزوار وتمكينهم من الاستمتاع بكل الأنشطة.
وذكر أن المشروع أصبح محطة جذب رئيسية تعكس التطور الكبير في بنيته وإمكاناته خصوصا أنه تم تصميمه ليلبي احتياجات كل شرائح المجتمع مما ساهم في تحقيق هذا الإقبال التاريخي.
وبين أن المشروع ساهم كثيرا في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال إنعاش الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة وهو ما يعتبر خطوة نوعية نحو تنويع مصادر الدخل في البلاد.
وأعرب عن بالغ الشكر لوزارة الداخلية على دورها البارز في تنظيم دخول الزائرين وتذليل كل الصعوبات أمامهم ولوزارة الإعلام ممثلة في (منصة 51) الرقمية وقطاع الأخبار ورافديه الأساسيين (إذاعة وتلفزيون دولة الكويت) على جهودهما الكبيرة في تسليط الضوء إعلاميا على الفعاليات والأنشطة الاستثنائية التي ينظمها المشروع.
وثمن العجمي تعاون ومشاركة وزارة الصحة والإدارة العامة للاطفاء اللتين ساهمتا في تحقيق هذا النجاح الوطني مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس أهمية العمل المشترك في تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في البلاد.
وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة افتتحت في 16 نوفمبر الماضي مشروع (المكشات 3) في موقعه المميز بالجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد ويستمر حتى نهاية مارس المقبل. (النهاية)
ع ي س / ا ع ب
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