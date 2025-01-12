Sunday, 12 January 2025 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الشؤون: 150 ألف زائر لمشروع (المكشات 3) من الكويت ودول الخليج

1/12/2025 4:35:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) –- قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية الدكتور خالد العجمي اليوم الأحد إن مشروع (المكشات 3) سجل منذ افتتاحه قرابة 150 ألف زائر من المواطنين والمقيمين إضافة إلى الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الرقم يعد غير مسبوق ولم يتم تسجيله في النسختين السابقتين من مشروع (المكشات) مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته نسخته الثالثة.
وأوضح أنه ستتم إقامة فعاليات ومفاجآت استثنائية لشهري يناير الجاري وفبراير المقبل تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية كما سيكون الزوار على موعد مع تجربة استثنائية تعزز من مكانة مشروع (المكشات 3) باعتباره وجهة رائدة للمواطنين والمقيمين والزائرين من داخل الكويت وخارجها.
وتابع أنه بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهده مشروع (المكشات 3) تمت زيادة ساعات العمل لتبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 منتصف الليل لضمان راحة الزوار وتمكينهم من الاستمتاع بكل الأنشطة.
وذكر أن المشروع أصبح محطة جذب رئيسية تعكس التطور الكبير في بنيته وإمكاناته خصوصا أنه تم تصميمه ليلبي احتياجات كل شرائح المجتمع مما ساهم في تحقيق هذا الإقبال التاريخي.
وبين أن المشروع ساهم كثيرا في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال إنعاش الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة وهو ما يعتبر خطوة نوعية نحو تنويع مصادر الدخل في البلاد.
وأعرب عن بالغ الشكر لوزارة الداخلية على دورها البارز في تنظيم دخول الزائرين وتذليل كل الصعوبات أمامهم ولوزارة الإعلام ممثلة في (منصة 51) الرقمية وقطاع الأخبار ورافديه الأساسيين (إذاعة وتلفزيون دولة الكويت) على جهودهما الكبيرة في تسليط الضوء إعلاميا على الفعاليات والأنشطة الاستثنائية التي ينظمها المشروع.
وثمن العجمي تعاون ومشاركة وزارة الصحة والإدارة العامة للاطفاء اللتين ساهمتا في تحقيق هذا النجاح الوطني مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس أهمية العمل المشترك في تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في البلاد.
وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة افتتحت في 16 نوفمبر الماضي مشروع (المكشات 3) في موقعه المميز بالجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد ويستمر حتى نهاية مارس المقبل. (النهاية)

ع ي س / ا ع ب




MENAFN12012025000071011013ID1109080588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث