طرح فرصة لإنشاء وتشغيل محطات شحن سيارات كهربائية في عمّان

طرحت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الذراع الاستثمارية والمطور الرئيسي لأصول واستثمارات أمانة عمّان الكبرى، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات الشحن للسيارات الكهربائية ومرافقها التجارية والخدمية.



ويأتي المشروع في إطار تنفيذ مشروع "عمّان مدينة ذكية" الذي يهدف إلى تحويل العاصمة عمّان إلى مدينة حديثة ومتطورة باستخدام التكنولوجيا لتوفير بيئة أكثر استدامة وكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.



ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للتنقل الكهربائي في عمّان، وتقديم خدمات شحن متطورة تلبي احتياجات المستخدمين وجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في قطاع النقل الذكي.



الاستثمار، يشمل تطوير محطات شحن للسيارات الكهربائية ضمن المناطق الحيوية في العاصمة عمّان، إضافة إلى إنشاء مرافق تجارية وخدمية مرافقة، استجابة للنمو المتزايد في سوق السيارات الكهربائية محليًا ودوليًا، بما يسهم في توفير خدمة شحن مريحة وفعّالة لمستخدمي السيارات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع.



ويستهدف الاستثمار؛ شركات الطاقة المتجددة، وكالات السيارات الكهربائية، والشركات ذات العلاقة في هذا المجال (وكالات السيارات الكهربائية / شركات توريد وتركيب أنظمة الشحن الكهربائي للسيارات)، إذ يمكنهم المشاركة من خلال الاطلاع على الشروط المرجعية والمتطلبات الخاصة بالتأهيل الفنيّ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.



وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تقديم أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالشروط المرجعية للمشروع إن وجدت على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] ، موضحة أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالشروط المرجعية هو يوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني 2025، وتقدم العروض الفنية إلى شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 9 شباط 2025.

