الخرابشة يتابع رؤية التحديث الاقتصادي ونسب الإنجاز في قطاع الطاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة على ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والتعدين بالإضافة إلى الطاقة المُتجددة، وذلك خلال متابعته رؤية التحديث الاقتصادي مع ضباط ارتباط القطاع.
وأشار الخرابشة إلى أهمية قطاعي الطاقة والتعدين، خلال ترأسه اجتماعاً اليوم الأحد، لتقييم إنجازات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتقييم خارطة الربط الاستراتيجي للمبادرات والعلاقات السببية لوثيقة مؤشرات الأثر، ومدى ارتباط الأولويات والمبادرات بهذه المؤشرات، وتحديد الأولويات الجديد للعام 2025، لافتاً لأهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع للعمل على مراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية وإضافة الأولويات وتحديد المستهدفات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها خلال الاجتماعات مع الشركاء.
وأشار الوزير الخرابشة إلى جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات المبنية في إطار الرؤية لتحقيق أهدافها الطموحة للوصول إلى النسبة المُحددة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد للرؤية.
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