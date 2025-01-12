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الخرابشة يتابع رؤية التحديث الاقتصادي ونسب الإنجاز في قطاع الطاقة

1/12/2025 4:32:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة على ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والتعدين بالإضافة إلى الطاقة المُتجددة، وذلك خلال متابعته رؤية التحديث الاقتصادي مع ضباط ارتباط القطاع.
وأشار الخرابشة إلى أهمية قطاعي الطاقة والتعدين، خلال ترأسه اجتماعاً اليوم الأحد، لتقييم إنجازات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتقييم خارطة الربط الاستراتيجي للمبادرات والعلاقات السببية لوثيقة مؤشرات الأثر، ومدى ارتباط الأولويات والمبادرات بهذه المؤشرات، وتحديد الأولويات الجديد للعام 2025، لافتاً لأهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع للعمل على مراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية وإضافة الأولويات وتحديد المستهدفات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها خلال الاجتماعات مع الشركاء.

وأشار الوزير الخرابشة إلى جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات المبنية في إطار الرؤية لتحقيق أهدافها الطموحة للوصول إلى النسبة المُحددة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد للرؤية.

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