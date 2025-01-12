مستعمرون يقتحمون البلدة القديمة من الخليل ويدنسون الحرم الإبراهيمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / - اقتحم مستعمرون، مساء أمس السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستعمرين المسلحين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا عدة أحياء في البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب وشتم وتهديد، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث دنسوه برقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.
وكانت قوات الاحتلال قد شددت منذ صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية القمعية بحق الأهالي في تلك المنطقة، وأغلقت مداخلها كافة، ومنعت تنقل المواطنين وفرضت عليهم حظرا للتجول، لتأمين اقتحام المستعمرين.
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