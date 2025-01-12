مستعمرون يقتحمون البلدة القديمة من الخليل ويدنسون الحرم الإبراهيمي

MENAFN - Palestine News ) الخليل / - اقتحم مستعمرون، مساء أمس السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستعمرين المسلحين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا عدة أحياء في البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب وشتم وتهديد، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث دنسوه برقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت منذ صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية القمعية بحق الأهالي في تلك المنطقة، وأغلقت مداخلها كافة، ومنعت تنقل المواطنين وفرضت عليهم حظرا للتجول، لتأمين اقتحام المستعمرين.