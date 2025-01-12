قرارات حكومية ترفع بيوعات الشقق في الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة 26%، لتبلغ 1460 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، والذي بلغت خلاله 1158 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.



ووفق البيانات ، ارتفعت بيوعات الشقق في الأردن خلال كانون الأول الماضي بنسبة 23%، مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وبنسبة 19% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي.



جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 تشرين الثاني الماضي، لإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.



وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 25% لتبلغ 1094 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، والذي بلغت خلاله 877 شقة، أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا ارتفع عدد مبيعاتها بنسبة 18% لتبلغ 939 شقة مقارنة مع 794 شقة بيعت في كانون الأول 2023، وفق التقرير.