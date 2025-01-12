خطأ فادح.. ألغام داخل متحف للأثاث في بولندا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير أن أفرادًا في الجيش البولندي ارتكبوا خطأ كبيرًا، تمثل في إرسال 240 لغمًا مضادًا للدبابات إلى مستودع شركة أثاث عن طريق الخطأ. وذكرت وكالة "بي إيه بي" البولندية، السبت، أن الحادثة وقعت في يوليو 2024، إلا أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء عليها إلا مؤخرًا.

وأفادت التقارير أن الموظفين في الشركة اكتشفوا البضائع العسكرية وقاموا بإبلاغ الشرطة العسكرية البولندية ، التي تولت الألغام في اليوم ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن أربعة عسكريين متورطين في هذا الإهمال يواجهون احتمال السجن لعدة أعوام نتيجة الحادث.

ورغم مرور 6 أشهر على الواقعة، إلا أن البولنديين لم يعرفوا تفاصيلها إلا من خلال تقارير إعلامية حديثة.

وأقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش رئيس إدارة تفتيش دعم القوات المسلحة في نفس اليوم، واقترح خليفة له يوم الجمعة.

وكشفت بوابتا "أونيت دوت بي إل" و "فيرتوالانا بولسكا" الإخباريتان أن الألغام المضادة للدبابات كان من المفترض أن يتم تفريغها من قطار قرب مدينة شتشتين شمالي البلاد الصيف الماضي إلى جانب كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى، إلا أن الجنود تركوا على ما يبدو جزءا من هذه الشحنة الخطيرة بسبب الإهمال.

لبنان 24