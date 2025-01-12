Sunday, 12 January 2025 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطأ فادح.. ألغام داخل متحف للأثاث في بولندا

1/12/2025 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير أن أفرادًا في الجيش البولندي ارتكبوا خطأ كبيرًا، تمثل في إرسال 240 لغمًا مضادًا للدبابات إلى مستودع شركة أثاث عن طريق الخطأ. وذكرت وكالة "بي إيه بي" البولندية، السبت، أن الحادثة وقعت في يوليو 2024، إلا أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء عليها إلا مؤخرًا.

وأفادت التقارير أن الموظفين في الشركة اكتشفوا البضائع العسكرية وقاموا بإبلاغ الشرطة العسكرية البولندية ، التي تولت نقل الألغام في اليوم ذاته.
وأشارت المصادر إلى أن أربعة عسكريين متورطين في هذا الإهمال يواجهون احتمال السجن لعدة أعوام نتيجة الحادث.
ورغم مرور 6 أشهر على الواقعة، إلا أن البولنديين لم يعرفوا تفاصيلها إلا من خلال تقارير إعلامية حديثة.
وأقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش رئيس إدارة تفتيش دعم القوات المسلحة في نفس اليوم، واقترح خليفة له يوم الجمعة.
وكشفت بوابتا "أونيت دوت بي إل" و "فيرتوالانا بولسكا" الإخباريتان أن الألغام المضادة للدبابات كان من المفترض أن يتم تفريغها من قطار قرب مدينة شتشتين شمالي البلاد الصيف الماضي إلى جانب كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى، إلا أن الجنود تركوا على ما يبدو جزءا من هذه الشحنة الخطيرة بسبب الإهمال.

لبنان 24

MENAFN12012025000208011052ID1109080410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث