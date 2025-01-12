الحكومة توقع عقد مشروع الناقل الوطني للمياه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد رئيس الوزراء جعفر حسان صباح الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز (Meridiam ـ Suez).



ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.



ووقع العقد وزير المياه والري رائد أبو السعود ومدير شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز وبحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت وعدد من المسؤولين من الشركتين.