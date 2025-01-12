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مئات الركاب يهربون من طائرة فشلت في الإقلاع بأمريكا - فيديو

1/12/2025 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرَّ أكثر من 200 راكب من طائرة "دلتا إيرلاينز" الأميركية باستخدام شرائح قابلة للنفخ، وتسبب الإخلاء وحالة الهلع بإصابة أربعة أشخاص، وذلك في أعقاب محاولة إقلاع فاشلة سرعان ما تبيّن بأنها نتجت عن خلل بالمحرك وكاد الأمر يتسبب بكارثة جوية جديدة.
وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" Metro البريطانية، فقد تم نشر ما لا يقل عن خمس شرائح طوارئ أثناء إخلاء الركاب لطائرة من طراز "بوينغ 757-300" على مدرج مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث ركاباً ملفوفين ينزلون على الشرائح ويركضون عبر الثلوج على المدرج.
وقالت شركة الطيران الأميركية: "اتبع طاقم طيران دلتا الإجراءات المعمول بها لتعليق إقلاع الرحلة بعد إشارة تفيد بوجود مشكلة في المحرك".

لبنان 24

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