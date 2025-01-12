حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية
التاريخ
1/12/2025 3:10:36 AM
(MENAFN
- Amman Net) تشتبك قوات حرس الحدود مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
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